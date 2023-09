Freundschaften und Beziehungen stärken

Arnstadt. Der Wert vom Miteinander statt nur Kontakte über soziale Medien steht beim „Sonntag mit Freunden“ der Connect Kirche Arnstadt im Mittelpunkt.

Der Wert von echtem Miteinander statt nur Kontakte über soziale Medien steht beim „Sonntag mit Freunden“ der Connect Kirche Arnstadt im Mittelpunkt. In der Reihe „Kleine Gruppe – große Wirkung. Warum Glauben am besten gemeinsam geht“ werde erläutert, welche Vorteile echte Treffen bieten. Das Leben könne am besten aufblühen, wenn es in freundschaftlichen Beziehungen gelebt werde. Kleingruppen seien daher eine gute Möglichkeit, Freundschaften und Unterstützung zu finden und gleichzeitig in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Der Sprecher ist Pastor Manfred Obst. Livemusik ist ebenfalls Teil des Programms. Start ist um 11 Uhr im Prinzenhof. Das Kinderprogramm Connect Kids beginnt 10 Uhr in der Lounge in der Karl-Marien-Str. 13.