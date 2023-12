Friedensbotschaft zur Arnstädter Weihnachtsfeier

Arnstadt Über 300 Senioren der Kreisstadt feiern im Theater im Schlossgarten. Konzert umrahmt den Nachmittag

Weihnachtliche Stimmung herrscht im Arnstädter Theater. Die Bühne gleicht einer Winterlandschaft, umrahmt von einem festlichen Antlitz. Während draußen die Sonne scheint und die Temperaturen fast mild sind, feiern im Spielhaus über 300 Senioren ihre Weihnachtsfeier mit Musiker Enrico Scheffler und Pianist Mario Urbach.

Jürgen Reuß, Chef des Seniorenbeirates Arnstadt, freut sich über die vielen Gäste. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Senioren ihre Weihnachtsfeier in das Theater verlegen. Dass es gut ankommt, zeigt der Zuspruch. Reuß nutzt auch die Gelegenheit, um sich bei den Verantwortlichen der Stadtverwaltung für die gute und teilweise unbürokratische Zusammenarbeit zu bedanken.

Jürgen Reuß, Chef des Seniorenbeirates Arnstadt, freut sich über die vielen Gäste. Foto: Antonia Pfaff / Funke Medien Thüringen

Auch Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) bedankt sich in seiner Begrüßung für das Miteinander und das Engagement der Senioren. Denn der Seniorenbeirat gebe den älteren Menschen in der Stadt eine Stimme, vertrete ihre Ansichten. Die Kreisstadt sei dynamischer geworden, so Spilling, derzeit leben etwa 28.000 Bürgerinnen und Bürger in Arnstadt; 8000 davon sind Menschen über 65 Jahre, also Senioren. Die älteste Einwohnerin sei 104 Jahre, sagt der Stadtchef. Doch die Weihnachtsfeier ist kein Ort der politische Reden. Es gehe um die gemeinsame Zeit und das Miteiandern.

Frank Spilling nimmt die Senioren deshalb mit in seine eigene Kindheit, erzählt von den zwei Schallplatten der Oma und berichtet, wie er mit seiner Familie Weihnachten feiert. Dabei betont er den christlichen Bezug, die Rituale und Traditionen zu Weihnachten. Das Wichtigste sei ihm die Weihnachtsbotschaft: Frieden und eine bessere Welt.

Musiker bringen Stimmung in das Arnstädter Theater

Eine emotionale und persönliche Rede hält auch Landrätin Petra Enders (parteilos). Denn für sie ist Weihnachten ein gemeinsames Fest, ein Fest der Gefühle, Emotionen und Erinnerungen. An Weihnachten denke sie an ihre Kindheit, an ihre Eltern, wie die Mama das Essen zubereitet hat, wie die Oma und die Tante zu Gast waren. Dabei sei es gar nicht ihre Tante gewesen, sondern eine Frau aus der Nachbarschaft, doch sie gehörte zur Familie. Enders erzählt, dass sie gemeinsam an Weihnachten gesungen und sie Akkordeon gespielt habe. Die Tante hätte immer Tränen in den Augen gehabt, weil sie froh gewesen sei, dass sie die Zeit gemeinsam haben.

Die liebevolle Dekoration sorgt für die passende Stimmung zur Seniorenweihnachtsfeier. Foto: Antonia Pfaff / Funke Medien Thüringen

Petra Enders sagt, dass sie das nachempfinden kann. Denn sie feiert inzwischen ohne ihre Eltern, aber mit ihrem Sohn und Enkelkind Weihnachten und sie wünscht sich, dass sie diese Erinnerungen auch weitergeben. Ihr Weihnachtswunsch in diesem Jahr: Frieden auf der Welt.

Nach diesen emotionalen Worten betreten Enrico Scheffler und Mario Urbach die Bühne und sorgen mit ihren Lieder in dem weihnachtlichen Ambiente für die richtige Stimmung. Während bei „Kling Glöckchen“ und „Oh, Tannenbaum“ schon die ersten mitsingen, wird es bei der deutschen Version von „Halleluja“ ganz still im Theater. Der Nachmittag klingt in gemütlicher Runde mit Kaffee und Kuchen aus.