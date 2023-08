Friedenskundgebung am Arnstädter Rufer

Am „Rufer“ in Arnstadt werden regelmäßig Gedenkveranstaltungen abgehalten. (Archivfoto)

Arnstadt. Der Kreisverband Ilm-Kreis der Partei Die Linke veranstaltet am 1. September eine Friedenskundgebung am Denkmal „Rufer“ in Arnstadt.

Zur Friedenskundgebung ruft der Kreisverband der Partei Die Linke am Freitag, 1. September, um 10 Uhr in Arnstadt auf. Ort der Veranstaltung ist das Denkmal „Rufer“. „In Zeiten von Krieg und Aufrüstung ist es wichtig, ein Zeichen für den Frieden in der Welt und gegen jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung zu setzen“, heißt es in einer Mitteilung. Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jens Peterman und Landrätin Petra Enders (parteilos) werden vor Ort sein.