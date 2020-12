Friedenslicht aus Bethlehem ist im Kreis eingetroffen

Von den Pfadfindern aus Ichtershausen wurde das Friedenslicht aus Bethlehem am Freitag in Neudietendorf in Empfang genommen. Sie übergaben es anschließend an Mikle und Gabriele Damm, die es in die Bachkirche nach Arnstadt brachten. Dort warteten schon sehnsüchtig Pfarrer Thomas Kratzer und einige Christen auf das Licht. Ab Sonntag kann es hier zu den Öffnungszeiten der Kirche abgeholt werden. In Ilmenau besteht die Möglichkeit ab dem 22. Dezember vor dem Amtshaus ab 8 Uhr das Friedenslicht in Empfang zu nehmen.