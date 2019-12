Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht ist in der Bachkirche in Arnstadt angekommen

Gabriele Damm (im Bild) und ihr Mann Mikle haben das Friedenslicht am Freitag am Bahnhof in Neudietendorf in Empfang genommen und dann in die Bachkirche nach Arnstadt gebracht. Nach einer kleinen Andacht durch Pfarrer Thomas Kratzer konnten sich die Anwesenden ihr Licht, welches in 8848 Kilometern Entfernung in Bethlehem entzündet wurde, mit nach Hause nehmen. Es besteht bis zum 24. Dezember weiter die Möglichkeit das Friedenslicht sich in der Bachkirche, oder bei Familie Damm in Holzhausen, zu holen.