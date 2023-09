Friedliches Arnstädter Stadtfest

Großer Besucherandrang war schon am Freitagabend wie hier auf dem Markt zu verzeichnen.

Arnstadt. Die Stadtverwaltung zieht erstes Fazit zur Sicherheit.

Drei tolle Festtage ohne größere Zwischenfälle liegen hinter Arnstadt. Der Sicherheitsdienst habe einen sehr guten Job gemacht, schilderte Arnstadts Pressesprecher André Kudernatsch am Sonntagnachmittag und verwies auf ein friedliches 31. Stadtfest. Kleinere Dinge, die verloren gingen, wurden im Fundbüro abgegeben. Auch das Deutsche Rote Kreuz, das mit Mitarbeitern stets in der Innenstadt präsent war, leistete sehr gute Arbeit, so Kudernatsch.