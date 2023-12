Frontaler Zusammenstoß und Mopedfahrerin stürzt – Die Polizeimeldungen aus dem Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Ein 50-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt frontal mit einer 19-jährigen Fahrerin zusammen. Diese und weitere Polizeimeldungen aus dem Ilmkreis.

Autos stoßen frontal zusammen

Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der L1044n, bei dem sich zwei Personen verletzten. Laut den Angaben der Polizei fuhr ein 50-Jähriger aus Richtung Autobahn 71 nach Arnstadt, eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Mini Cooper in entgegengesetzte Richtung. Der 50-Jährige überholte einen vor ihm befindlichen Lkw, verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Mini Cooper zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw von der Fahrbahn geschleudert und die Fahrer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Montagnachmittag in der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin und eine 34-jährige Audi-Fahrerin mussten laut den Angaben der Polizei verkehrsbedingt die Fahrt verlangsamen. Eine 43-Jährige, die hinter den beiden fuhr, bemerkte dies allerdings zu spät. Es kam dadurch zum Aufprall. Die Frau fuhr mit ihrem Opel auf und schob den BMW und den Audi ineinander.

Alle Fahrerinnen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An den Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K14 in Richtung Bittstädt wurden eine 50-jährige Opel-Fahrerin und ihre beiden Insassen (weiblich, 6 Jahre alt; männlich, 12 Jahre alt) leicht verletzt. Die Fahrerin verlor laut Polizei in einer Rechtskurve aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte damit von der Fahrbahn und kam mit dem Auto auf dem Dach zum Liegen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

16-Jährige stürzt mit ihrem Moped

Eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzte sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall. Sie befuhr die Ohrdrufer Straße aus Richtung Holzhausen kommend und musste verkehrsbedingt bremsen. Die 16-Jährige verlor dabei auf glatter Fahrbahn offenbar die Kontrolle über ihr Moped und stürzte, so die Polizei. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Werkzeugzubehör von Baustelle geklaut

Unbekannte Täter verschafften sich vergangenes Wochenende Zutritt zu einem Rohbau in der Otto-Hahn-Straße in Ilmenau und entwendeten Werkzeugzubehör. Wie die Polizei schreibt, wurden unter anderem Akkus der Marke Makita mit Ladegerät, zwei Kabeltrommeln und eine Akkuflex gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 60 11 24 und der Bezugsnummer 0330330/2023 entgegen.

800 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Unbekannte begaben sich laut Polizei vergangenes Wochenende zu einer Baustelle in der Gerhard-Höltje-Straße in Arnstadt und stahlen von zwei Walzen und einem Kettenbagger etwa 800 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 60 11 24 und der Bezugsnummer 0330097/2023 entgegen.

