Frühblüher werden im Schlossgarten Arnstadt gesteckt

Martina Sauer vom Baubetriebshof der Stadt steckt Frühblüher im Schlossgarten in Arnstadt in die Erde

Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Kleingärtner die Zwiebeln der Frühblüher in die Erde bringen. Etwas mehr zu tun hat auch Martina Sauer vom Baubetriebshof der Stadt. Gegenwärtig ist sie im Schlossgarten in Arnstadt im Einsatz, um in den zahlreichen Beeten neue Narzissen, Tulpen und Allium (Zierlauch) zu stecken. Und dann können sich im nächsten Frühjahr die Spaziergänger im Schlossgarten nicht nur an den Frühblühern wieder erfreuen.