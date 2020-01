Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühere Mitarbeiter der „Gelenkwelle“ Stadtilm feiern 90. Geburtstag

Zu einer gemütlich-fröhlichen Kaffeerunde treffen sich seit Jahren ehemalige Kollegen aus dem Gelenkwellenwerk Stadtilm in der Filiale der Bäckerei Staeger, manchmal über zehn an der Zahl. Immer gibt es Neues zu berichten, aber auch Episoden aus der Vergangenheit zu erzählen. Gern erinnern sich die heutigen Rentner an die Zeit, als sie noch in der Fabrik gearbeitet haben. Dieses Mal jedoch wurde der 90. Geburtstag von Klaus Frankenberger nachgefeiert – und das mit Musik. Der Jubilar hatte dafür sogar seine uralte Ziehharmonika von der 1872 gegründeten Harmonika-Fabrik Ernst Hess aus Klingenthal mitgebracht. In der geselligen Runde sitzen Günter Zupke, Roland Kestner, Matthias Herrmann und Klaus Frankenberger (rechts), im Bunde mit der freundlichen Verkäuferin Kristin Enders.