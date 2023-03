Frühjahrsputz rund um Ilmenau

Ilmenau. Müll und Unrat verschmutzen oft Straßen und Gehwege – mit dem Frühjahrsputz soll die Natur wieder aufatmen können.

Die Internetseite Umweltkampagnen.de möchte für Menschen und Organisationen in Ilmenau eine Plattform bieten, die sich für den Umweltschutz in der Region einsetzen. Eine weitere Aktion steht bereits in den Startlöchern: der Frühjahrsputz.

Treffpunkt für die Teilnehmenden der Aktion ist am Samstag, 18. März, um 10 Uhr vor dem Ernst-Abbe-Zentrum (EAZ) bei der Lupe auf dem Gelände der Universität in Ilmenau. Initiator Jens Wolling, Professor an der TU Ilmenau, schreibt, dass auf dem Campus (dort sind zwei Sammelstellen), am großen Teich (dort ist eine Sammelstelle) und an zwei Sammelstellen an der Ilm (hinter der Eishalle und beim Fridolin) gesammelt wird.

Eine weitere Gruppe (Nabu) wird am Freitag, 17. März, im Schortetal und im Umfeld der Garagenkomplexe an der Oehrenstöcker Straße sammeln. Die Neuapostolische Kirchengemeinde wird bei der Festhalle (Sammelpunkt beim Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau) tätig sein, und eine weitere Gruppe von Aktiven trifft sich bei der Globuskreuzung / Eichicht / Integrativer Kindergarten um 9 Uhr.

Auch das Mehrgenerationenhaus wird sich an dem großen Frühjahrsputze beteiligen (im Umfeld des Sammelpunktes „Radwegbeginn hinter der Eishalle“), allerdings erst am Montag, 20. März.

Auch in Arnstadt wird es einen Sammelpunkt geben. „Ich würde mich freuen, wenn sich auch dafür noch Freiwillige finden“, sagt Wolling. Aus den Ortsteilen habe er diesmal noch keine Rückmeldung erhalten. „Wer Kontakte zu möglichen Mitstreitern in den Ortsteilen hat, den bitte ich, dort für das Thema zu sensibilisieren.“

Rückmeldungen über weitere Aktivitäten an info@umweltkampagnen.de