Frühlingserwachen in der Innenstadt

Zum Frühlingserwachen wird am Samstag, 7. März, in Arnstadts Innenstadt eingeladen. Von 9 bis 17 Uhr gibt es in der Erfurter Straße 8 eine Frühlingsmesse mit Sekt- und Weinverkostung, leckeren Konfitüren und Aufstrichen, Osterdeko und mehr. Um 11 und 14 Uhr finden vor der Boutique Seidensprung Modenschauen statt. Beteiligt am Frühlingserwachen sind mehrere Innenstadthändler, die Lust machen wollen auf die warme Jahreszeit.