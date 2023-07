Frühschoppen mit Dixieland im Arnstädter Prinzenhof

Arnstadt. Nach ihrem Abschiedskonzert im Mai geben die Dixie Syncopaters aus Arnstadt noch eine Zugabe. Eingeladen wird zum Frühschoppen im Prinzenhof.

Sie wollen es wirklich noch einmal wissen – die Arnstädter Dixie Syncopaters. Sie hatten so viel Spaß zu ihrem Jubiläumskonzert am 19. Mai in Arnstadt, welches eigentlich ihr Abschiedskonzert werden sollte. Dabei spürten sie, dass sie doch noch einmal auftreten wollten. Das wird am Sonntag, dem 9. Juli, passieren, wenn sie zum Dixieland-Frühschoppen den Prinzenhof von 10 bis 13 Uhr bei einem Open Air mit ihrer Musik erklingen lassen.

So werden neben Gerd Walther (Sax), Klaus Henninger, (Keyboard und Sousaphon) und Ronald Petrasch (Cornet) von den Dixie Syncopaters außerdem noch Kristin Petrasch (Gesang), Thomas Krannich (Banjo, Gitarre), Stefan Kister (Posaune), Achim Unbehaun (Bass, Bassgitarre) und Bernd Klose (Drums) musizieren. Sie spielen Dixieland, Swing, Jazz und allerlei bekannte Songs, so dass die Titelmelodie der „Olsenbande“ nicht fehlen dürfte.

Die Dixie Syncopaters freuen sich über viele gut gelaunte Zuhörer, Bekannte, Freunde, Weggefährten und Neugierige. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Der Prinzenhof befindet sich in Arnstadt, An der Liebfrauenkirche 2. Parkplätze stehen am Veranstaltungsort ausreichend zur Verfügung.