Füchse aus dem Ilm-Kreis in Suhl ausgezeichnet

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hat in diesem Jahr die 32 Besten der dualen Ausbildung mit dem Bildungsfuchs in Suhl geehrt. Unter den Ausgezeichneten sind neun Auszubildende, die ihre Lehre im Ilm-Kreis absolvierten. So bekamen Lukas Hehn, Simon Hentschel, Michael Kellner, Kevin Kurz, Vanessa Luidhardt, Felix Mayer, Niklas Osterloh, Patrice Protze und Ben Salzwedel den Bildungsfuchs von IHK-Präsident Peter Traut und Kay Tischer, Beigeordneter des Ilm-Kreises, überreicht. Die begehrte Glastrophäe wurde zum 22. Mal vergeben.

Im abgeschlossenen Ausbildungsjahr 2018/2019 haben sich 1058 Prüflinge im Kammerbezirk der IHK Südthüringen den Abschlussprüfungen in 79 Berufen gestellt. Den Bildungsfuchs erhielten diejenigen Prüflinge, die das beste Gesamtergebnis in ihrem Ausbildungsberuf und mindestens 87 von 100 Punkten erreicht haben. Die Bestehensquote aller Absolventen lag bei 90,9 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte besser als im Jahr 2018. Auch der Notendurchschnitt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1 auf 3,1 verbessert.

Den Hauptpreis für den Besten aller Südthüringer Absolventen in der dualen betrieblichen Ausbildung erhielt Dustin Teichmann aus Hörselberg-Hainich. Er wurde in Meiningen von der nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH als Mikrotechnologe ausgebildet und erreichte 99 von 100 Punkten.

Mit dem Preis für das beste Ausbildungsunternehmen wurde die Rennsteig Werkzeuge GmbH aus Steinbach-Hallenberg für ihr Engagement und die hohe Ausbildungsqualität bedacht. Vom Bankkaufmann bis zum Zerspanungsmechaniker, vom Chemikant bis zum Verfahrensmechaniker – die Bandbreite unserer Bildungsfüchse zeigt, dass es in unserer Region herausragende Absolventen in vielen Berufen gibt. Sie haben glänzende Perspektiven und erhalten heute ihre verdiente Anerkennung“, kommentierte Peter Traut die Bestenveranstaltung, zu welcher rund 200 Gäste ins Haus der Wirtschaft nach Suhl kamen.