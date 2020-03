Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führungen durch drei Ateliers

Gleich drei Keramikateliers aus dem Ilm-Kreis beteiligen sich am Wochenende am 15. Tag der offenen Töpferei, der bundesweit stattfindet. Am 14. und am 15. März können Interessierte jeweils von 10 bis 18 Uhr die Töpferei Kröner in der Angelhäuser Straße 1 in Arnstadt, das Atelier Andrea und Lüder Lehnort in der Königseer Straße 9a in Gehren und das Keramikatelier Smalun in der Langewiesener Straße 28 in Gehren besuchen. Es gibt Werkstattführungen, Vorführungen und auch Mitmachangebote.