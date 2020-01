Fünf Bewerber für den Chefposten des Riechheimer Berges

Bis Anfang der Woche lief das Ausschreibungsverfahren für die Stelle des Chefes oder der Chefin der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg. Das war notwendig Geworden, nachdem die bisherige Leiterin der VG, Diana Machalett, Ende letzten Jahres als 1. Beigeordnete in das Arnstädter Rathaus wechselte. Seitdem wird die VG von den beiden Stellvertretern, Rudolf Neubig (Freie Wähler, Bürgermeister von Elleben) und Matthias Wacker (parteilos, Bürgermeister von Bösleben-Wüllersleben) kommissarisch geleitet.

Fünf Bewerbungen sind eingegangen, so Neubig jetzt gegenüber unserer Zeitung, vier aus Thüringen und eine aus Bayern. beworben haben sich vier Männer und eine Frau. Nun wird geprüft, ob alle Formalien eingehalten wurden, mit der Kommunalaufsicht wird gerade entschieden, ob dies der fall ist und wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Das soll bereits in der nächsten Woche – allerdings in nicht öffentlicher Sitzung – in der Gemeinschaftsversammlung geschehen. Ende des Monats treffen sich die Vertreter der sechs VG-Orte dann erneut, um – öffentlich – über den neuen Chef oder die neue Chefin abzustimmen.

Neubig nennt drei Schwerpunkte, die es dann im laufenden Jahr zu bewältigen gilt. Da ist zum einen die weitere Konsolidierung der VG-Finanzen. Durch den Weggang von Kirchheim und Rockhausen im Zuge der Gebietsreform zum Amt Wachsenburg fehlen der VG rund ein Drittel der Einwohner, dass merkt man natürlich auch am Geld. Zum anderen dürfen die verbleibenden sechs Orte auch nicht weiter belastet werden. „Sie haben schon die Kreis- und die VG-Umlage zu zahlen, brauchen aber auch finanziellen Spielraum“, so Neubig. Deshalb hat man sich auch schon Gedanken über die künftige Struktur der VG gemacht. Alles läuft wohl in Richtung einer Landgemeinde, dass soll aber laut Neubig „ohne Zeitdruck, in Ruhe und gut durchdacht“ auf den Weg gebracht werden. Und dann ist da noch der Umzug des VG-Verwaltungssitzes von Kirchheim in das Gebäude auf dem Flugplatz in Alkersleben. Der Mietvertrag in Kirchheim ist zum 31. Dezember 2021 gekündigt, der neue in Aklkersleben bereits unterschrieben.

Der neue Chef – oder eben die Chefin – muss dann noch von der Landrätin noch offiziell vereidigt werden, erst dann ist er oder sie auch in Amt und Würden.