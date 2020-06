Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Arbeitsplätze kämpfen

Das Thüringer Landesparlament hat umfangreiche Wirtschaftshilfen verabschiedet. Darüber informiert der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU). „Jeder Arbeitsplatz, der im Ilm-Kreis erhalten bleibt, ist ein Arbeitsplatz, für den es sich lohnt, zu kämpfen.“ Für viele Unternehmen sei das ein wesentlicher Schritt, um wieder Tritt zu fassen.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die CDU-Landtagsfraktion habe sich in den Verhandlungen mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition erfolgreich für ein „Thüringer Mittelstandssicherungsprogramm“ mit Überbrückungshilfen für Unternehmen von 0 bis 249 Mitarbeitern eingesetzt, berichtet Bühl. „Das reicht vom Solo-Selbstständigen bis zum mittelständischen Unternehmen. So können wir potenziell 99 Prozent der Unternehmen im Ilm-Kreis helfen, wenn diese durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind“, macht das Mitglied des Wirtschaftsausschuss deutlich. Dabei geht es um eine Fixkostenerstattung von maximal 50.000 Euro monatlich von Juni bis Dezember 2020, um die Liquidität der betroffenen Unternehmen abzusichern.

Antragsberechtigt sollen die Unternehmen im Ilm-Kreis sein, die in den Monaten April und Mai mindestens 60 Prozent Umsatzausfälle zu beklagen hatten. Dazu würden zusätzlich 65 Millionen Euro an Landesmitteln zur Stärkung der Dienstleistungsbranche kommen, insbesondere der erheblich betroffenen Tourismus- und Gastronomiebetriebe, so Bühl.