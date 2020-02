Pfarrer Matthias Rüß hat mit Konfirmanden in der Biobäckerei Torsten Mann in Arnstadt 50 Brote gebacken. Diese wurden verkauft und der Erlös für Brot für die Welt gespendet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für den guten Zweck 50 Brote in Arnstadt gebacken

„Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach’s und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Mann, ohne Frauen und Kinder“. Durch diesen Bibeltext inspiriert gibt es schone viele Jahre die Aktion „Brot für die Welt“. Ziel ist stets 5000 Brote zu backen und mit dem Erlös Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Banalore, Gambela und San Salvador zu unterstützen. Arnstädter Konfirmanden beteiligten sich mit Pfarrer Matthias Rüß an dieser Aktion.

So traf man sich in der Biobäckerei Mann in Arnstadt, um dort die 50 Brote zu backen. Für Ashley, Emil, Leefke, Vanessa, Janik, Marie, Johanna und die anderen war es eine Herzenssache die Aktion zu unterstützen. Ganz in Bäckerkleidung gehüllt, wurde zuerst der Teig, bestehend aus Mehl, Wasser und Salz, hergestellt. Dann wurden die Teiglinge – bestehend aus 80 Prozent Roggen- und aus 20 Prozent Weizenmehl – gewogen. Jedes der Brote sollte ein Kilogramm auf die Waage bringen. Dann wurden die Brote in den Ofen geschoben. Bei 300 Grad durften sie nach 50 Minuten ihn wieder verlassen und waren rundherum wunderbar braun. Nach dem Gottesdienst haben die Konfirmanden, ausgestattet mit einem Bauchladen, den eigens dafür Grit Wolf angefertigt hatte, die 50 Brote verkauft. 266 Euro wanderten so in den Spendentopf für die Unterstützung der Bildungsprojekte in Gambela. Bäckermeister Torsten Mann hat die Aktion gerne unterstützt und bekam dafür eine Urkunde. „Vielleicht habe ich bei den Mädchen und Jungen Interesse für das Bäckerhandwerk geweckt“, erzählt er. Neben der Bäckerei Mann haben sich auch die Bäckereien Bernsdorf sowie Nagel und Fischer aus Arnstadt an diesem Projekt beteiligt.