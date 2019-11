Für Dorfteich in Dörnfeld ist Hilfe in Sicht

Die Interessengemeinschaft Dörnfelder Teich machte seit ihrer Gründung 2017 wiederholt auf den schlechten Zustand des Biotops am Ortsrand aufmerksam. Zum Tag des Denkmals 2018 feierten die Dörnfelder zum ersten Mal ein Teichfest – auch wenn es eigentlich nichts zu feiern gab. Aber sie rückten damit den Blick auf ihr kleines Naherholungsgebiet. Die Insel im Dorfteich ist zudem ein Bodendenkmal und die Grundschule hat hier ihren Schulgarten.

So kam etwas Bewegung in die Sache. Die Stadt Stadtilm kümmerte sich in diesem Jahr um eine erste Reparatur der maroden Zuleitung und ließ Schlamm-Proben untersuchen. Mit dem Ergebnis, dass die Entsorgung teuer wird, weil der Boden unter anderem mit Schwermetallen belastet ist.

Zwei Grüncontainer standen bereit

Die Interessengemeinschaft betreibt aber nicht nur Lobbyarbeit und sammelt Spenden, sondern die Mitglieder packen auch selbst an. So wurde bei einem Arbeitseinsatz der völlig von Rohrkolben zugewucherte Südbereich des Teiches freigelegt. Hierzu fand im Vorfeld eine Begehung mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Unteren Naturschutzbehörde und der Interessengemeinschaft statt. Die Stadt stellte zwei Container zum Abtransport des Grünzeugs bereit, informierte Maik George von der aus 15 Aktiven bestehenden IG nach dem erfolgreichen Einsatz. Auf der Suche nach Verstärkung sagten auch zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dörnfeld Hilfe zu. So waren insgesamt 25 Helfer im Alter von 6 bis 60 Jahren am Werk, um etwas für den Teich zu tun.

„Mit Freischneidern wurde der Bewuchs geschnitten, mit Gabeln und Harken der Schnitt herausgeholt – und das im schlammigen, stinkenden Uferbereich. Ein Knochenjob, der allen zu schaffen machte. Selbst mit Winden-Technik wurde per Egge das morastige Schnittgut herausgezogen. Außerdem wurde der Ufergürtel mit Motorsäge und Traktorenkraft von vielen wild gewachsenen Weiden und anderem Gehölz befreit“, schildert Maik George den Einsatz. Essen und Trinken für die Mittagspause bereiteten die Frauen der Interessengemeinschaft vor.

Schlammbeseitigung dürfte teuer werden

Als nächstes ist nun ein kontinuierlicher Wasserzufluss für den Teich wichtig. „Ansonsten wäre dieser Einsatz umsonst gewesen und der Rohrkolben wird wieder neu sprießen, anstatt unterhalb der Wasseroberfläche abzusterben“, erklärte George. Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) hat in der vergangenen Woche den Auftrag für die Reparatur der Zuleitung unterschrieben. Die Arbeiten werden von der Firma UK Bau Stadtilm noch in diesem Jahr ausgeführt, verspricht Petermann, der ein großes Dankeschön der IG Dorfteich und allen Beteiligten sagt. Im nächsten Jahr wolle man die Entschlammung in Angriff nehmen, das sei keine leichte Aufgabe. Wie teuer das wird, kann die Verwaltung derzeit noch nicht sagen. Es soll im kommenden Jahr weitere Untersuchungen geben.

Die Versorgung des Teiches soll auch zukünftig über die derzeitige Zuleitung erfolgen. Wobei auch die Frage im Raum steht, wie es nach dem geplanten Rückbau des Wehres an der Ilm weitergeht. „Da es sich hier um eine offizielle Löschwasserentnahmestelle handelt, ist der der Fortbestand für die Stadt Stadtilm zu sichern“, betont der Bürgermeister. Die IG jedenfalls wird nicht locker lassen.