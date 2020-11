Fundkatzen hoffen auf eine zweite Chance

Vom Leben gezeichnet kam Jessy ins Tierheim Ilmenau. Eine Erkrankung am Ohr und wochenlanges Streunern haben Spuren an der klugen Samtpfote hinterlassen. Nachdem ein Ohr amputiert und die Wunde mittlerweile wieder gut verheilt ist, sucht sie Besitzer, die ihr wieder ein Zuhause schenken.

Die hübsche rot-weiß-gescheckte Katze war im Tierheim Ilmenau am 6. Oktober als Fundtier abgegeben worden. Sie kam aus Altenfeld und tigerte dort wochenlang herrenlos durch die Gegend. Ihre Besitzer sind vermutlich verstorben und es gab keine Angehörigen, die sich um das Tier kümmern konnten. Am linken Ohr hatte Jessy ein Tumor, weswegen es am 15. Oktober amputiert werden musste. Jessy wurde bereits geimpft und gechipt. Sie ist eine sehr verschmuste und liebe Katze, die sich ein Zuhause in Wohnungshaltung wünscht.

Der freche Kater Paule wurde in Plaue gefunden und am 26. Oktober im Ilmenauer Tierheim abgegeben. Anfangs war er komplett abgemagert, aber er frisst sehr gut und nimmt langsam zu. Die Tierheimmitarbeiter gehen davon aus, dass er bereits um die zehn Jahre auf dem Buckel hat. Der zutrauliche Kerl ist kastriert, aber leider weder gechipt noch tätowiert. Im ersten Schritt werden nun seine Besitzer gesucht, die ihn möglicherweise schon eine ganze Weile vermissen. Erst dann, wenn sich in den nächsten Wochen niemand meldet, wird Paule zu Vermittlung freigegeben.

Kontakt zum Tierheim Ilmenau unter Tel.: 03677/67 11 57