Fundkatzen suchen ihre Besitzer

In den letzten Monaten werden vermehrt Katzen gefunden, die darauf hoffen einen Weg zurück nach Hause zu finden. Manche von ihnen sind sehr zutraulich und suchen verzweifelt den Kontakt zum Menschen. Andere sind scheu und teilweise seit Monaten allein unterwegs.

Katze Fridolin wurde in Ilmenau gefunden Foto: Anne Kolmogorow

Am 18. November wurde eine verschmuste Katze am Fridolin in Ilmenau gefunden. Sie hatte sich dort bereits seit Wochen rumgetrieben und ist immer wieder auf Menschen zugegangen. Die schwarz-weiße Katze mit den einzigartigen grünen Augen wird sicher vermisst. Sie ist sehr zutraulich und anhänglich. Jede Gelegenheit, Streicheleinheiten zu bekommen, nimmt sie dankbar an.

Von den Tierheimmitarbeitern wurde sie liebevoll nach ihrem Fundort benannt, hofft aber bald wieder mit ihrem richtigen Namen gerufen werden zu können.

Auch Arne kam als Fundtier ins Ilmenauer Tierheim. Der Kater ist sehr scheu und möchte am liebsten in Ruhe gelassen werden. Er wurde am 25. November in Martinroda mit leichten Verletzungen entdeckt und nach Ilmenau gebracht. Vermutlich wurde er bei einem Katerkampf gebissen. Mittlerweile ist die Wunde gut geheilt und er wurde auch bereits kastriert. Ein liebevolles Zuhause hatte er wohl in den letzten Monaten nicht, so dass er wenig Vertrauen gegenüber Menschen hat. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass auch für ihn Menschen da draußen sind, die ihn vermissen und sich ihn zurückwünschen.

Für beide Katzen wird zuerst der rechtmäßige Besitzer gesucht. Sollte dieser in den nächsten Wochen nicht gefunden werden, können Frieda und Arne in ein neues Zuhause vermittelt werden. Gerade Arne braucht dann Menschen, die ihm geduldig zeigen wie schön ein Heim sein kann.

Kontakt zum Tierheim in Ilmenau unter Telefon: 03677/67 11 57