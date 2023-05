Fußgängerbrücke am Wollmarkt in Arnstadt wird mehrere Tage gesperrt

Arnstadt. Die Beschichtungsarbeiten des Theaterplatzes sind der Grund für die Einschränkung.

Die Fußgängerbrücke am Arnstädter Wollmarkt wird in der Zeitspanne vom 9. Mai bis voraussichtlich 15. Mai voll gesperrt, das schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Grund hierfür seien die abschließenden Beschichtungsarbeiten des Theaterplatzes als auch des Weges vom Theaterplatz zur Brücke. Eine derartige Beschichtung komme in Arnstadt erstmalig zum Einsatz, heißt es aus dem Rathaus. Die ausführende Firma für diese Spezialarbeiten sei die Firma Kutter. Die Bevölkerung werde um Verständnis gebeten.