Fußgängerzone wird für die Weihnachtszeit geschmückt

Trotz Corona-Pandemie bleibt der Weihnachtsschmuck in der Innenstadt von Arnstadt nicht aus. Alle Jahre wieder wird er von Jens Römhild von der Elektro-Dienst-Service-GmbH in der Fußgängerzone, am Holzmarkt und in der Zimmerstraße angebracht. 60 Sterne und Lichterketten werden so nach dem Totensonntag abends die Stadt beleuchten und hoffentlich Vorfreude auf das Weihnachtsfest bescheren. Das kann in diesem Jahr ganz besonders ein ermutigendes Leuchten vertragen.