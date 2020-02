Garagenbesitzer geben nicht auf

Im Herbst kam die Kündigung, bis zum Sommer haben die Besitzer der Garagen im Komplex Feldstraße/Uferstraße in Oberilm noch Zeit für die Räumung. Doch sie hoffen immer noch auf eine Möglichkeit, diese zu erhalten.

Insgesamt 42 Garagen stehen auf einem Grundstück der Wohnungsgesellschaft Stadtilm (WGS). Diese hatte ohne Angaben von Gründen zum Jahresende gekündigt und auf den Rückbau durch die Eigentümer verzichtet. Von den Kündigungen seien 60 Prozent rechtmäßig, andere aber nicht angekommen oder an die falsche Adresse gegangen, moniert Michael Kopp, der sich im Namen der Eigentümer an unsere Zeitung wandte. Er selbst nutze zwei Garagen, nur für eine habe er den Brief erhalten.

Seine Kritik geht aber weiter: Vor Jahren hätte man Grund und Boden kaufen wollen, dem stimmte die WGS nicht zu. Auch einen „Warnschuss“ dahingehend, dass der Garagenkomplex optisch aufgewertet werden müsste, habe es von der Stadt nicht gegeben. Nun wolle man handeln, eine Garagengemeinschaft gründen, ein Sanierungskonzept umsetzen. So habe man ein Angebot für die Dacherneuerung eingeholt, würde alle Tore einheitlich streichen, die Zufahrt mit Kiese befestigen. Die Kosten seien tragbar. Etwa 80 Prozent der Eigentümer würden sich beteiligen, erklärt Kopp. Er macht sich auch Gedanken, wo die 42 Autos künftig stehen sollen, in die Feldstraße jedenfalls passten sie nicht. Elektroautos könne man dort auch nicht laden, in der Garage wäre das möglich.

Seine Argumente will er am Montag der CDU-Fraktion und tags darauf dem Bürgermeister vortragen. Für Lars Petermann (parteilos) ist die Kündigung aber unwiderruflich. Nach einer Aufsichtsratssitzung der WGS soll Anfang April mit den Bürgern beraten werden, wie das freiwerdende Grundstück im Sanierungsgebiet künftig genutzt werden kann. Ein Termin für den Abriss der Garagen gibt es noch nicht.