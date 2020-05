Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Garteneinsatz mit fatalen Folgen

Einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand am Montagmittag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Anwohner riefen gegen 13.17 Uhr die Feuerwehr, nachdem der Versuch einer Hausmeisterfirma, Unkraut wegzubrennen, gründlich schief gegangen war. Nicht nur die ungeliebten Kräuter, sondern auch eine Hecke fing Feuer. Die Flammen griffen auf den Erker, der sich über der Hausecke befand, über. Auch die Wohnung im 2. Obergeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Binnen weniger Minuten hatten sich die Flammen von der Hecke unterm Erker bis ins zweite Obergeschoss gefressen. Foto: Feuerwehr Arnstadt

Glück im Unglück hatte der einzige Bewohner, der sich zu dieser Zeit im Gebäude befand. Er konnte sich nach Polizeiangaben unverletzt ins Freie retten. Die Nachbarn hatten da schon zum Gartenschlauch gegriffen – eine nicht ganz ungefährliche Hilfsaktion, die aber dazu beitrug, dass sich die Flammen nicht bis in den Dachstuhl durchfressen konnten.

Arnstadts freiwillige Feuerwehr rückte mit 35 Kameraden und zehn Fahrzeugen aus. Eine halbe Stunde später war das Feuer unter Kontrolle, der Einsatz dauerte aber bis gegen 15 Uhr an, weil unter anderem der Erkervorsprung abgedeckt werden musste, um sicherzugehen, dass sich im Gebälk keine Glutnester befinden. „Das hätte viel schlimmer ausgehen können“, verwies Einsatzleiter Christoph Wedel darauf, dass es sich um ein Fachwerkhaus gehandelt hat. Er dankte den Nachbarn für ihre Umsicht.

Ein vor dem Haus parkendes Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst vorsichtshalber umgesetzt, damit es nicht durch herabfallende Ziegel beschädigt wird.

Zur genauen Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes war noch nicht klar, ob die Wohnungen noch nutzbar sind. Besonders ärgerlich: Eine der Wohnungen war gerade frisch saniert worden und sollte in Kürze neu bezogen werden. Daraus wird nun vorerst nichts, denn zu ihr gehört das vom Brand geschädigte Erkerzimmer.