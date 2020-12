Arnstadt. Gesetzgeber lenkt einen Teil der Einnahmen in den Strommarkt um, so das Stromkosten leicht sinken

Post bekamen in den vergangenen Tagen alle Strom- und Gaskunden der Stadtwerke Arnstadt GmbH. „Ab dem 1. Januar gelten für Strom und Gas neue Preise“, erklärt Geschäftsführer Friedrich Reinhard Wilke. Da Kunden in der Regel Ein- oder Zweijahresverträge haben, müssen sie sich in den nächsten Tagen für einen neuen Tarif entscheiden.