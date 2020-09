Gasse in Kirchheim wird zur Straße

Eine Eingemeindung bringt nicht nur Gutes mit sich. Denn seit geraumer Zeit gehören neben Kirchheim auch Bechstedt-Wagd und Werningsleben zum Amt Wachsenburg. Da es in diesen drei Orten und im Amt Wachsenburg Dopplungen von Straßennamen gibt, musste gehandelt werden. In Bechstedt-Wagd musste ein Straßenname geändert werden, in Werningsleben bekamen drei Straßen einen neuen Namen und in Kirchheim gibt es jetzt den Gutshof, die Kirchheimer Hauptstraße und die Elxlebener Straße. Wann die alten Straßenschilder verschwinden, darüber konnte Ortsteilbürgermeister Hans-Jürgen Langer keine Auskunft geben.