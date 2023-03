Guten Morgen, Ilm-Kreis Gastronomie so und so

André Heß über die Bewirtung im Erzgebirge.

Oh, dabei hatte ich mich so auf das Bauernfrühstück gefreut. Der Preis lag unter zehn Euro, während alle anderen Hauptspeisen bei 17 Euro erst begannen. Der Ort: Oberwiesenthal, direkt am Markt neben dem Rathaus, es war nach 11 Uhr.

Doch wie hat das Restaurant eigentlich geöffnet? Kein Verweis zu erkennen. Die Tür in den Flur ist auf, die zum Gasthaus geschlossen. Ich rüttel an der Klinke und eine Frau schließt auf. Guten Tag, ab wann haben Sie geöffnet? „Wir machen jetzt auf.“ Wie lange haben Sie denn geöffnet? „Bis 14 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr.“ Bis wann gibt es denn warme Speisen? „Bis 20 Uhr, wir sind aber so gut wie ausgebucht.“

Danke, das kann man auch freundlicher verkaufen, gibt es eben kein Bauernfrühstück. Anderer Ort, 30 Kilometer entfernt: Freizeitbad Greifensteine in Geyer. Gemütlicher Imbiss im Saunabereich mit Blick auf das Wellenschwimmbad. Ich bestelle eine Currywurst mit Pommes und Salat für 8,80 Euro. Es ist eine üppige Portion, schmackhaft, schnell und freundlich serviert. Wenn sie jetzt noch Bauernfrühstück gehabt hätten.