Gebäude für Kleinkindbetreuung in Haarhausen ungeeignet

Aus Eins mach Zwei heißt es künftig für die Kindergärten in Holzhausen und Haarhausen. Mit diesem Beschluss folgte am Montagabend der Gemeinderat der Empfehlung der Einrichtung. Seit im Mai 2018 der neue Kindergarten in Holzhausen eröffnete, gehörten beide zusammen. In Haarhausen wurden die kleinen Kinder im Alter von einem bis vier Jahren betreut, in Holzhausen, mit Blick auf die benachbarte Grundschule, Knirpse ab drei Jahre bis zum Schulbeginn. Dies habe sich aber nicht bewährt, erklärte nun Kita-Leiterin Stefanie Hörchner. Bedeutete es für den Nachwuchs doch, die gewohnte Kita zu verlassen und sich an eine neue Umgebung und neue Erzieherinnen zu gewöhnen. „Die Kinder sind damit nur schwer zurechtgekommen“, sagte Hörchner. Hinzu kommt, dass das Gebäude in Haarhausen aktuell nicht für die Kleinkindbetreuung geeignet ist. Eine Ausnahmegenehmigung gilt nur noch bis Ende des Jahres. „Ohne, dass Veränderung abzusehen wären, würden wir die auch nicht verlängert bekommen“, zeigte sich die Kita-Leiterin überzeugt.

Kostenschätzungen gingen laut Bürgermeister Uwe Möller (CDU) von Ausgaben von 1,2 Millionen Euro für den Umbau aus. Trotzdem hätte man am Ende aber keine idealen Bedingungen für Kleinkinder gehabt. Ganz wird die Gemeinde aber auch jetzt nicht um Ausgaben herumkommen, denn eine Sanierung ist früher oder später notwendig. Allerdings, so Möller, würde man sich dann nur noch bei Kosten von rund 800.000 Euro belaufen. Bei den „Wachsenburgzwergen“ stehen aktuell 74 Plätze zur Verfügung, in Holzhausen sind es 69. Künftig nun sollen beide Einrichtungen Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr aufnehmen und auch unter getrennter Leitung mit eigenem Konzept arbeiten. Auch in Holzhausen müsste die Gemeinde dafür investieren, nämlich mit einem Anbau einen Krippenbereich schaffen. Dies sei, so sagte Stefanie Hörchner, relativ problemlos möglich. „Es würde nur unsere Bibliothek im hinteren Bereich wegfallen. Das würde der Durchgang zum Anbau.“ Nun schon wieder an die relativ neue Einrichtung anzubauen, sorgte aber auch für Kritik im Gemeinderat. „Wir haben damals angeregt, den Kindergarten gleich größer zu bauen, zumindest die leere Hülle für eine spätere zu schaffen“, erinnerte Maris Drehkopf (SSB), ehemals Ortsteilbürgermeister von Holzhausen.