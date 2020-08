Gebäudebrand geht glimpflich aus

In der Arnstädter Friedrichstraße brannte Samstag ein Sperrmüllhaufen Die Flammen griffen auch auf das Haus und dessen Dach über.

Arnstadt. Mehrfamilienhaus in Arnstädter Friedrichstraße kann teilweise noch genutzt werden

Die Wehren Arnstadt und Rudisleben rückten am Samstagnachmittag mit über 20 Feuerwehrleuten und acht Fahrzeugen aus. Denn kurz vor 16 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Alarmierung ein: Gebäudebrand in der Friedrichstraße in Arnstadt. Als die Einsatzlräfte kurz danach eintrafen, standen ein aus Pressholz- und Polstermöbeln bestehende Sperrmüllhaufen vor dem Mehrfamilienhaus sowie das Dach bereits im Vollbrand, sagte Einsatzleiter und stellvertretender Stadtbrandmeister Stephan Jäger.