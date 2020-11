Gebete für den Frieden

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Jakobus lädt am heutigen Mittwoch, dem 18. November, zum ökumenischen Friedensgebet ein. Es beginnt um 19 Uhr in der Jakobuskirche. Wie schon seit einigen Jahren üblich, wird dieser Gottesdienst am Buß- und Bettag als Friedensgebet gefeiert. Es gibt auch und gerade jetzt zahlreiche Konflikte auf der ganzen Welt, an die bei dieser Andacht erinnert werden soll: Sei es der neu entfachte Krieg um die Region Berg-Karabach, seien es die Kämpfe in Syrien oder der Krieg in Afghanistan, seien es die zahlreichen Kriege in Afrika. Die Liste der kriegführenden Staaten ist lang, die Liste der Notleidenden noch sehr viel länger. „Wir wollen in der derzeitigen Corona-Krise dieses Thema nicht aus den Augen verlieren und deswegen zum Friedensgebet einladen“, so Magdalene Franz-Fastner. Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Am Platz darf die Maske abgenommen werden.