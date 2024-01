In Arnstadt findet wieder ein Gedenken an die Ermordung der Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt (Archivfoto).

Treffen am Güldenen Greif Gedenken an die Ermordung der Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Arnstadt Die Linke erinnert in Arnstadt an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.

Die Partei der Linken trifft sich zum Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am Sonntag, 14. Januar, um 10 bis 11 Uhr am Güldenen Greif auf dem Markt in Arnstadt. In diesem Jahr steht das Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg besonders unter dem Zeichen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen und der weltweiten Kriege.

Dem Vorbild von Liebknecht und Luxemburg folgend, müsse das Engagement für Abrüstung und Verständigung mehr denn je verstärkt werden, erklärte der Kreisvorstand. Die beiden Sozialisten und Antimilitaristen - Liebknecht hatte Ende 1914 als einziger Reichstagsabgeordneter im Deutschen Kaiserreich gegen die Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg gestimmt - waren am 15. Januar 1919 durch rechte Freikorps-Soldaten misshandelt und ermordet worden.

Im Anschluss an den Mord haben in ganz Deutschland große Protest- und Trauerdemonstrationen stattgefunden. Der unbedingte Aufruf zum Frieden, den Luxemburg und Liebknecht trotz Gefängnis, Anfeindungen und Verfolgung proklamierten, sei wieder brandaktuell. Die aktuelle Zuspitzung der internationalen Lage erfordere militärische Zurückhaltung und diplomatische Lösungen.