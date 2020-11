Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) hat am Montag mit Landrätin Petra Enders (Die Linke) und der Superintendentin des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau, Elke Rosenthal, am jüdischen Gedenkstein auf dem Alten Friedhof der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. ,,Heute erinnern wir an den Novemberpogrom von 1938, an die Leiden und Schrecken der Vergangenheit, an den mörderischen Antisemitismus der Nazis. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ist gebrandmarkt von der Ermordung jüdischer Deutscher, von Zerstörung, Terror, Schändung ihrer Häuser, Geschäfte und Synagogen. Sie ist ein Schauplatz erschütternder oder bewegender Geschehnisse, ein Albtraum in der deutschen Geschichte“, sagte Spilling.