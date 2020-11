Am Volkstrauertag, der in Gräfinau-Angstedt auf dem Platz vor dem Rathaus feierlich mit der Totenehrung begonnen wurde und dann an beiden Kriegerdenkmalen seinen Abschluss fand, wurde das Rathausfoyer für Angela Ehnert und Brigitte Uhlig für Minuten zum Ort ihrer ganz persönlichen Trauer.

Auf der Konsole unter der Gedenktafel mit den vielen Fotos all jener jungen Männer des Ortes, die im sinnlosen Hitler-Krieg ihr Leben hergeben mussten, finden die mitgebrachten Alpenveilchen neben dem Blumengesteck der Gemeinde ihren Platz. Der Blick der beiden Frauen gleitet zu den Fotos mit den Lebensdaten der im Krieg getöteten, vermissten und in fremder Erde begrabenen Männer. Sie kennen das Foto ihres Vaters und Onkels, das vor mehr als 70 Jahren aufgenommen wurde und mit allen anderen Bildern zum erinnernden Gedenken mahnen.

Der Volkstrauertag, die Geburtstage ihrer Väter und deren Sterbedatum sind für Angela Ehnert und Brigitte Uhlig steter Anlass, Blumen an der Gedenktafel abzulegen. Ihre Tränen sagen alles aus, was in Worten über den schmerzlichen Verlust ihres Vaters nicht zu fassen ist.

„Ich war gerade zehn Jahre alt, als die Todesnachricht eintraf. Mein Vater, Walter Boxberger, blieb genau wie mein Onkel, Alfred Steeger, die beide Bäcker waren, in Stalingrad. Ihre Grabstätte dort in fremder Erde ist ein namenloses Massengrab. Der Verlustschmerz und die tiefe Trauer, die an Tagen, wie dem heutigen immer wieder aufflammen, werden mich stets und ständig begleiten, solange ich lebe“, sagt Angela Ehnert und tupft sich die Tränen ab.

Die öffentliche Erinnerung ist wichtig

„Mein Vater, Erich Reusche, war Bürgermeister, wurde zu den Soldaten gezwungen und an die Ostfront kommandiert. Von dort kam er nicht mehr zurück“, schildert Brigitte Uhlig die Erinnerung. Ihr Blick gleitet vom Foto zu den Blumen, ehe sie sich ihrer Schicksalsgefährtin Angela Ehnert zuwendet.

Als Kinder der Gefallenen und Vermissten seien sie jetzt in das Alter gekommen, wo die Jahre ihres Hierseins auf dieser Welt an Händen abzuzählen sind, meinen und wissen die beiden Frauen als Töchter ihrer viel zu früh verstorbenen Väter. „Mich berührt es immer wieder tief, wenn ich miterlebe, wie wichtig den Hinterbliebenen die öffentliche Erinnerung an ihre im Krieg gebliebenen Angehörigen ist. Durch diese Gedenktafel im Rathaus bleiben die Kriegsopfer mitten unter uns“, sagt Ortsbürgermeisterin Claudia Gorzelitz, als sie am Sonntagvormittag den beiden Frauen die Rathaustür geöffnet hat.