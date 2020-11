Gefährliches Überholmanöver – Fahrerin alkoholisiert und ohne Führerschein

Eine 30-Jährige musste am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der K2 zwischen Niederwillingen und Stadtilm mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie saß als Beifahrerin in einem Opel, dessen Fahrerin trotz Gegenverkehr ein Moped überholen wollte.

Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab. Die 21-jährige Fahrerin hatte keine Fahrerlaubnis und fuhr mit 1,1 Promille. Nach dem Unfall verlor die Beifahrerin das Bewusstsein und musste in eine Klinik geflogen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

