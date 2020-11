Udo Radtke macht sich um die Traditionsforschung zur ersten, in Gehlberg gefertigten Röntgenröhre verdient und initiierte diese Info-Tafeln vor dem Museum.

Gehlberg erinnert an Conrad Röntgen

In Gehlberg, dem einstigen Glasmacherdorf von Weltbedeutung, wird daran gedacht und erinnert, dass am 8. November 1895 Conrad Röntgen die sogenannten „X-Strahlen“ entdeckte. Diese später nach ihm bezeichneten Röntgenstrahlen, welche die Medizin revolutionierten und eine neue Epochen einleiteten, stehen mit den Orten Gehlberg und Stützerbach in engster Verbindung.