Gehren. Ein Nutzungskonzept für das ehemalige Rathaus in Gehren steht noch ganz am Anfang. Ein Verein wagt den ersten Vorstoß.

Gehren: Nutzungskonzept für ehemaliges Rathaus

Der Verein Unterholz hat ein Platzproblem: Kostüme und Bühnenbilder sind über den gesamten Ortsteil verteilt. Utensilien stehen auf Dachböden, in Kellern und Garagen von Vereinsmitgliedern. Und auch das Gasthaus „Zum Steinbruch“ beherbergt einiges von dem, was der Verein für seine Auftritte benötigt. „Wir brauchen ganz dringend mehr Platz“, sagte Vorsitzender René Leicht zur Ortsteilratssitzung vergangene Woche.

Der Vorstoß kommt zur richtigen Zeit, denn ohnehin steht ein Nutzungskonzept für das ehemalige Gehrener Rathaus demnächst auf der Tagesordnung. Der einstige Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“ beherbergte einst die gesamte Verwaltung, er verfügt über einen Saal und selbst ein Kino gab es einmal. Platz dürfte also genug sein.

Nur zur Herangehensweise gibt es in Gehren verschiedene Ansichten. Während Claudia Nippe (CDU) klar die Ilmenauer Stadtverwaltung in der Pflicht sieht („Wir lassen uns nicht den schwarzen Peter zuschieben“), kann sich Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Die Linke) durchaus vorstellen, erst einmal die Vereine zu fragen, ob sie Nutzungsbedarf haben und wenn ja, wieviel. Das sieht auch Peter Hille (Freie Bürgergemeinschaft) so. „Unser Anteil muss schon sein, die Vereine über die Möglichkeit zu informieren und den den Bedarf zu ermitteln“, findet er.

Nebenkosten sind für Vereine wichtig

Doch Claudia Nippes Bedenken kommen nicht von ungefähr. Im Bürgerhaus Jesuborn gab es ihrer Erfahrung nach regelmäßig Probleme, was die Abrechnungen der Nebenkosten anbetrifft. Ließ etwa jemand in einem der großen Flure das Licht brennen, mussten die Rechnung alle bezahlen. „Da gab es stets und ständig Ärger“, berichtet sie. Im Gehrener Rathaus dürfte das schon wegen der eingebauten Nachtspeicherheizung nicht einfacher werden. „Das müsste vorher geklärt werden, bevor wir uns die Köpfe heiß reden“, ist sie überzeugt.

Die Frage der Nebenkosten ist ohnehin eine, die auch den Vereinsvorsitzenden René Leicht beschäftigt. Im Stadtgebiet werden diese Kosten zumindest im Fall von Sportvereinen übernommen. Warum aber nicht die von kulturellen Vereinen? Diese Frage bewegte Teile des Ilmenauer Stadtrats auch schon vor der Eingemeindung von bislang eigenständigen Dörfern und Städten - bislang ergebnisoffen.

Doch dem Verein „Gehrener Unterholz“ wäre es zunächst wichtig, noch in diesem Jahr kurzfristig einen Lagerraum zu finden, um die auf über zehn privaten Haushalte verteilten Accessoires ein wenig zu bündeln. Die ehemalige Feuerwache in der Esbachstraße sei nach einer Besichtigung mit Vertretern der Stadtverwaltung ausgeschieden, berichtet René Leicht.

Laut Sabine Krannich ist das Anliegen eines Nutzungskonzepts seit Juli dieses Jahres im Rathaus von Ilmenau bekannt. „Aber sie kommen nicht so richtig zu Pott“, stellt die Ortsteilbürgermeisterin fest. Deswegen ist es ihrer Sicht sinnvoll, parallel die Vereine nach ihren Vorstellungen zu befragen.

Eine Nutzungsidee für das ehemalige Kino ist der Einzug des Stadt- und Schlossmuseums. Aus Sicht von Andreas Utnehmer (Freie Wählergemeinschaft) sind die Räume geeignet, zumal sie groß und trocken sind. Er weiß aber auch, dass im Heimat- und Geschichtsverein nicht alle mit dieser Variante einverstanden sind.

Die Suche nach einem Nutzungskonzept für das ehemalige Gehrener Rathaus ist also erst ganz am Anfang.