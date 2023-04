Gehrener Kita-Neubau für sechs Millionen Euro

In der Nähe der Schlossruine in Gehren wird ein Kindergarten gebaut.

Gehren. In Gehren entsteht am Schlosspark unweit der Schlossruine eine Tagesstätte für 125 Kinder.

Für den Kindergarten im Ilmenauer Ortsteil Stadt Gehren wird am 17. April der offizielle Baustart sein. Zwischen der Amtsstraße und dem Schlosspark entsteht vor der Schlossruine eine Tagesstätte mit Plätzen für 125 Mädchen und Jungen, darunter 45 Kinder unter drei Jahren, 72 Kinder über drei Jahren und acht Kinder mit Förderbedarf. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,045 Millionen Euro.

Das Freigelände schließt sich direkt an die historischen Schlossmauern an, für die zuvor ein Standsicherungsgutachten eingeholt wird. Das Gebäude wird mit Schallschutzfenstern ausgestattet und mit der Stirnseite zur Straße errichtet, um Verkehrslärm zu begrenzen. Die Tagesstätte erhält Photovoltaikanlage und Wärmepumpe. Erbaut wird der neue Kindergarten im ersten Geschoss in Massivbauweise, im zweiten Geschoss in Ständerbauweise. Die Fassade wird mit Lärchenholz verkleidet.

„Mit dem gleich daneben befindlichen Schlosspark werden die Kinder künftig eine der schönsten Außenanlagen genießen können, zudem wird die gesamte Anlage ab diesem Jahr einer umfangreichen Kur unterzogen“, sagte Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU). Für die Revitalisierung des rund 80.000 Quadratmeter großen Geländes wurde eine weitere Million Euro eingeplant.

Rund 15 verschiedene Baumarten hat der Schlosspark in Gehren zu bieten. Einige davon stammen noch aus der Entstehungszeit. Mit Beginn der Erd- und Gründungsarbeiten entfällt ab 17. April der provisorische Parkplatz. Die Zufahrt zur Baustelle wird über die Amtsstraße organisiert. Der Nachbau des historischen Schlossbrunnens wird in einem Pavillon eingehaust.