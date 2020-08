Gehwege An der Weiße in Arnstadt werden gepflastert

„Das ist genau mein Wetter“, erzählt Miro Silva aus Portugal und verlegt den nächsten Granitstein in den Gehweg in der Töpfengasse in Arnstadt. Während dessen sind seine Kollegen von der Firma Galabau-Romeiß aus Kirchheim dabei den Kanal für die neue Stromleitung für die Straßenbeleuchtung fertigzustellen. Bis Ende September sollen dort die Gehwege und die Zugänge für die modernisierten Wohnhäuser An der Weiße fertig sein. Coronabedingt gab es während der Bauzeit auch zahlreichen Engpässe für die dort zu verlegenden Steine und Winkelelemente. Die Hauseingänge werden von vornherein behindertengerecht gebaut.