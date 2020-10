Geisterfahrer sorgt auf A71 für gefährliche Situationen

Auf der A71 hat ein Geisterfahrer für mehrere gefährliche Situationen gesorgt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr als Falschfahrer die A71 Richtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Arnstadt-Süd in entgegengesetzter Richtung gefahren.

Dabei seien ihm laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge entgegen gekommen. Die Polizei sucht jetzt Verkehrsteilnehmer, die durch den Geisterfahrer gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer 036601/700 entgegen.