Gekündigte Verträge sorgen für Unmut

Recht neu ist der Vertrag, den die Ilmtalgemeinde mit der Griesheimer Kirchengemeinde über die Wartung der Turmuhr geschlossen hat. 2007 wurde er unterzeichnet. Nun will ihn die Stadt Stadtilm kündigen.

Griesheim. Stadtilm will für die Kirchturmuhren im Ilmtal künftig nur noch Zuschüsse zahlen

Erst wenige Wochen ist es her, dass Elke Kreft im Stadtrat von Stadtilm ans Mikrofon trat. Die Kirchenälteste brachte ein Problem zur Sprache, das viele Gemeindeglieder aus dem ehemaligen Ilmtal umtreibt: In den Gotteshäusern in Griesheim, Cottendorf, Singen, Gösselborn und den anderen Orten sind Kirchturmuhren montiert, die einst die politische Gemeinde gekauft hat. Sie kam auch für die Wartung der Zeitanzeiger auf.