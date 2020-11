Erst wenige Tage ist es her, dass sich die Mitglieder des Bauausschusses darüber unterhielten, warum die dringend notwendige Sanierung der Turnhalle der Grundschule in Dörnfeld noch nicht begonnen hat. „Wir haben noch keinen Fördermittelbescheid“, erklärte Cathleen Enzian vom Liegenschaftsmanagement. Ohne die Mittelzusage könne man aber die Arbeiten nicht ausschreiben, betonte sie.

Am Freitag nun die erlösende Nachricht aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft: Vier Thüringer Schulen werden mit Geldern aus dem Schulinvestitionsprogramm des Landes gefördert werden – darunter auch die Staatliche Grundschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“.

Geplant ist, die marode marode Schulsporthalle zunächst vollständig zu entkernen. Sie soll anschließend umfangreich saniert und um einen Anbau erweitert werden. Neben den Geräten wird im neuen Anbau das Lehrerzimmer ein neues Domizil finden, hieß es aus dem Ministerium. Die Umkleiden für Kinder und Lehrer werden ebenfalls neu gestaltet.

Da die Sporthalle nicht nur dem Unterricht dient, sondern in ihr auch die Schuleinführungen und andere schulische Veranstaltungen stattfinden, wird auch Wert darauf gelegt, dass die Halle künftig nicht nur barrierefrei ist, sondern auch, dass sie die Anforderungen an Versammlungsstätten erfüllen. Während der Bauphase wird für den Sportunterricht ein anderes Domizil gefunden.

Bis die Bauarbeiter anrücken, vergeht allerdings noch etwas Zeit: Eine Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten nimmt mehrere Monaten in Anspruch.

In diesem Jahr sollen zudem 14 weitere Bauprojekte an staatlichen Schulen und vier Vorhaben an Ersatzschulen bezuschusst werden, so eine Ministeriumssprecherin.