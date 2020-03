Gelebte Leidenschaft für Dornheims Prominenz

Der Freundeskreis zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach ist dem gebürtigen Erfurter und Dornheimer aus Leidenschaft, Jürgen Frey, zur zweiten Arbeitsstätte geworden. Die Unterschiede zu ersten Berufstätigkeit als Internist: Zwölf-Stunden-Arbeitstage sind eher selten und im Freundeskreis arbeitet seine Frau Rosemarie Seite an Seite mit ihm. Seine ehemalige Schulfreundin und Mutter ihrer drei Kinder arbeitet im Vorstand des Freundeskreises mit. Jürgen Frey kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit.

Das bedeutet für beide das Schreiben von Pressemitteilungen für die vielen und meist hochklassigen Konzerte bis zum Archivieren alter Bücher zu Bach und Dornheim bis hin zu bibliophilen Schätzen.

Der Arztberuf ist ihm nicht in die Wiege gelegt worden: Jürgen Frey stammt aus einer alten Maler-Dynastie. „Schreiben Sie ruhig Anstreicher“, so Jürgen Frey burschikos. Er sollte sie in vierter Generation fortführen. Abitur war ebenso wenig vorgesehen wie Medizinstudium. Beides musste sich der „Kapitalisten-Sohn“ Jürgen Frey erkämpfen und listig erwerben. „Mein Vater hatte zwei Angestellte und war somit ein Ausbeuter“, so Frey über die damalige Einschätzung.

Seinen Oberschulplatz bekam Jürgen Frey zum Beispiel von seinem Schulfreund „übereignet“, der lieber Schlosser werden wollte. Vor dem erkämpften Studium arbeitet Jürgen Frey – und darauf legt er großen Wert – als Krankenpfleger in Ilmenau. Nach dem Examen und dem Internisten-Facharzt war Jürgen Frey als unbequemer Bürger quer durch die Republik von Erfurt nach Wismar wieder zurück nach Arnstadt beruflich unterwegs. Immer an seiner Seite seine Frau Rosemarie, die als Lehrerin dadurch auch viele Schulen kennengelernt hat.

In Arnstadt war er bis zum 30. Mai 1990 Kreisarzt und entwickelte dort im Jahr 1982 das Republik-Beispiel für eine funktionierende Schnelle Medizinische Hilfe. Ab 1. Juni 1990 arbeitslos, musste Jürgen Frey sehr um eine Niederlassung kämpfen. Im Jahr 2006 beendete Jürgen Frey seine ärztliche Tätigkeit und widmete sich intensiv seinen ehrenamtlichen Aufgaben im Freundeskreis.

Jürgen Freys Leben nach dem Arzt-Beruf drehte sich vielfach um die ehemalige Traukirche und die dazu gehörenden Gebäude im Hof. Neben der Bachkirche gehört dazu noch die Alte Schule und die Heimatstube über der Bachstube. Natürlich kennt Jürgen Frey „seinen“ Bach und alles rund um die Hochzeit mit dessen erster Frau Maria Barbara 1707 in Dornheim, aber auch Leben und Geschichte von Crotus Rubeanus als einen der Autoren der berühmten „Dunkelmännerbrief“. Von Johann Gottfried Gregorii „Melissantes“ als Pfarrer von Dornheim und Universalgelehrter, natürlich den Magister Thomas Schmidt und seine Kirchenbücher und das Drei-Monarchen-Treffen im Oktober 1913.