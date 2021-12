Gelegentliche Engpässe beim Streusalz

Ilmenau. Mit neuer Fahrzeug-Technik gehen die Mitarbeiter des Bauhofs im Ilmenauer Sport- und Betriebsamt in die anbrechende Wintersaison

Die Technik für den Einsatz in den Wintermonaten ist teuer. Allein in diesem Jahr war im städtischen Haushalt eine knappe halbe Million Euro für Fahrzeuge und Anbauten vorgesehen. So gibt es zum Beispiel einen neuen MAN-Lkw, den Bauhof-Mitarbeiter Adrian Bergmann steuert. Das Fahrzeug mit Schiebeschild und Streuanlage hat allein schon eine Viertelmillion Euro gekostet. Vorgesehen ist es für den Einsatz zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt. So wird der Laster auf den „Fernstrecken“ in Richtung Schmerfeld, Heyda, Martinroda und zwischen Unter- und Oberpörlitz unterwegs sein, um die Straßen zu beräumen.

Für den neuen Radlader, der im November geliefert wurde, ist mittlerweile zusätzlich auch die Schneefräse eingetroffen. Die war mit 36.000 Euro auch nicht gerade billig. Damit alles funktioniert, fehlen aber noch mehrere kleine Elektronik-Bauteile – wegen der Lieferengpässe, wie sie derzeit an vielen Stellen in der Wirtschaft schon fast Gewohnheit sind. Die Fräse soll bei besonders starken Schneeverwehungen zum Einsatz kommen.

Ein kleinerer Multicar, den der Fahrer Steffen Ehrhardt seine „Barbara“ nennt, leistet schon seit einem Jahr treue Dienste beim Beräumen von Nebenstraßen. Er befährt unter anderem das Gebiet Sturmheide, Hangeberg, Pörlitzer Höhe und das Blumenviertel, räumt Schnee auf Parkplätzen, im Stadtgebiet oder an der Bibliothek beiseite. Unterstützt wird er dort aber noch von zwei weiteren Unimogs.

Der Fendt-Traktor, den Rico Beyersdorf steuert, ist dagegen eher auf den Hangstraßen im Ilmenauer Südviertel unterwegs und hält auch die Zufahrten zum Goethegymnasium und am Lindenberg frei. Aber auch Gehren hat einen neuen Multicar bekommen – im Wert von etwa 150 000 Euro.

Insgesamt hat der Ilmenauer Bauhof etwa 60 Fahrzeuge. Dazu zählen aber auch die acht Bauhof-Standorte in den Ortsteilen Gehren, Gräfinau-Angstedt, Langewiesen, Stützerbach und Frauenwald, Manebach, Heyda (und eine Außenstelle in Pennewitz). Auch dort stehen zahlreiche Fahrzeuge, vom Pritschentransporter für die Hand-Trupps im Stadtgebiet bis zum großen Traktor und dem schweren Radlader, den man im Rennsteigwinter in Frauenwald braucht – und der dort beim ersten Wintereinbruch vergangenen Dienstag schon allein 260 Kilometer zurückgelegt hat zur Straßenberäumung. Zehn der 60 Fahrzeuge, die man hier gern „Maschinen“ nennt, versehen den Winterdienst. Hinzu kommen aber noch mehrere Subunternehmen, die vorrangig im Stadtgebiet unterwegs sind. Eines fehlt noch: Ein Schlepper-Traktor zum Loipen der Winterwaldwege ist bestellt und soll noch dieses Jahr eintreffen.

Aber nicht nur zum Bedienen der Fahrzeuge braucht man das Personal. Wenn man arbeitsfähig sein will, fällt jeder Mitarbeiter ins Gewicht, der nicht da ist – und das sind derzeit einige, erklären Bauhofleiter Sebastian Höhn und Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow. So waren zuletzt fünf der sieben Mitarbeiter des Langewiesener Bauhofes wegen Krankheit oder Corona-Quarantäne nicht einsatzfähig. Deswegen habe man auch das weihnachtliche Schmücken in Langewiesen nicht im gleichen Umfang wie in den Vorjahren geschafft.

Für den Transport des Streumittels fehlen die Lkw

Aber auch die bereits genannten Lieferengpässe bei der Technik machen dem Bauhof zu schaffen. Kürzlich habe man drei Wochen auf eine neue Benzinpumpe für einen Transporter gewartet, sagte Höhn.

Gelegentliche Engpässe gibt es auch beim Streusalz, das sei aber normal, erklärt er weiter. Und wenn das bestellte Salz geliefert werden kann, dann fehlen manchmal die Transportkapazitäten – es sind schlicht und einfach keine Lkw da. „Wenn dann mal eine Lieferung mit 25 Tonnen Salz ankommt, ist die nach einem Wintertag wieder weg, sagt Höhn. Mit rund 700 bis 800 Tonnen Salzverbrauch rechnet die Stadt pro Winterhalbjahr, derzeit sind etwa 100 Tonnen eingelagert.