Gemeinderat tritt auf die Notbremse

Ein Kitaneubau da, ein neuer Sportplatz dort, dazu die kostspielige Neue Mitte und vieles mehr. Im Amt Wachsenburg wurde in den letzten Jahren nicht gekleckert, sondern geklotzt. Immerhin sprudelten die Gewerbesteuereinnahmen reichlich. Und vor der Kulisse einer drohenden Zwangseingemeindung nach Arnstadt gab man das Geld mit vollen Händen aus.

Das soll nun anders werden. Am Dienstagabend zog der Gemeinderat die Notbremse und folgte einem Eilantrag der Fraktion Straßen-Schulen-Bürger-Freie Wachsenburger (SSB) – Bündnis 90/Die Grünen, den bis auf die CDU auch Vertreter der anderen Fraktionen unterzeichnet hatten. Anlass war der Nachtragshaushalt 2019 und vor allem die darin von der Verwaltung verkündeten 3,8 Millionen Euro Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Während Christopher Steinbrück, der geschäftsführende Bedienstete der Gemeinde, darin durchaus noch „normale Schwankungen“ sah, fürchtet der Gemeinderat um die künftige Liquidität. „Wenn wir jetzt mehrere schlechte Jahre haben, dann sind wir pleite“, sagte Ralf Richter, Fraktionsvorsitzender der SSB. Schließlich müsse man eine hohe Kreisumlage zahlen und dazu die sogenannte „Reichensteuer“. Schlüsselzuweisungen vom Land bekommt man nicht. Und da für all diese Berechnungen die Steuereinnahmen der letzten Jahre zugrunde liegen, würde es einige Jahre dauern, ehe sich ein Rückgang bei den Steuereinnahmen darauf auswirkt. „Wir haben schon 2014 gemahnt, dass man vorsorgen muss“, so Richter weiter.

Statt Geld auf die hohe Kante zu legen, wird in diesem Jahr aber die Rücklage sogar von rund 8,5 auf 2,1 Millionen Euro abgeschmolzen. Schon der reguläre Haushalt hatte nur gedeckt werden können, weil man eine Entnahme von knapp 4,5 Millionen Euro plante. Nun müssen sogar gut 6,4 Millionen entnommen werden. „Die bereits bestehenden Zahlungsverpflichtungen in Höhe von etwa 25 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2022 sind nicht durch Rücklagen gedeckt. Sollten weitere Steuerausfälle anfallen kann durchaus die Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde drohen“, fürchtet Ralf Richter.

Ein externer Sachverständiger soll nun den Gemeinderäten einen möglichst vollständigen Überblick über die möglichen Risiken künftiger Haushalte und eine Handlungsempfehlung in die Hand geben. „Der Sachverständige soll Vorschläge unterbreiten, wie der Haushalt insgesamt so saniert werden kann, dass eine durchaus denkbare Krisensituation in den nächsten Jahren oder eine Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde vermieden werden kann“, hieß es im Antrag. Erst wenn das Gutachten vorliegt soll über den Haushalt 2020 beraten werden. Auch für noch ausstehende Maßnahmen in diesem Jahr hat der Gemeinderat erst einmal den Geldhahn zugedreht. Alle noch nicht beauftragten Maßnahmen sind gestoppt. Investieren wird man so wohl nur noch, wenn Fördermittel an der Maßnahme hängen.

Doch auch die Bürger werden wohl mit Mehrausgaben rechnen müssen. Erhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer aber auch den Kita-Gebühren dürften kein Tabu mehr sein, hieß es aus dem Gemeinderat.