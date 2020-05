Gemeinsam an die heilige Elisabeth erinnern

Vor dem Marienkrönungsaltar aus Ballstädt um 1500 unterzeichneten am Montag in der Eisenacher Predigerkirche Landesbischof Friedrich Kramer, Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr (von links) eine Absichtserklärung, langfristig einen dauerhaften Erinnerungsort für die heilige Elisabeth in der Stadt Eisenach und mittelfristig einen touristisch attraktiven „Rosenwunderweg“ von der Stadt zur Wartburg zu etablieren.