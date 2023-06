Gemeinsam durch eine schwere Zeit

Arnstadt. Vor 25 Jahren wurde in Arnstadt eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten und deren Angehörige gegründet:

Ein Schlaganfall ändert von einem Moment auf den anderen ein ganzes Leben. Betroffene müssen oft monatelang um ihre Gesundheit kämpfen. Viele von ihnen müssen auch dauerhaft mit Einschränkungen leben.

Ein Umstand, der nicht nur die Patientinnen und Patienten belastet, sondern auch ihre Angehörigen. Um mit dieser neuen Situation klarzukommen,, wurde vor nunmehr 25 Jahren in Arnstadt die Selbsthilfegruppe „Schlaganfall-Betroffene und deren Angehörige“ gegründet.

Das Jubiläum wurde vor wenigen Tagen in der Bahnhofgaststätte Süd gefeiert. Dabei blieben die Mitglieder der Selbsthilfegruppe nicht unter sich. Der ehrenamtliche Beigeordnete der Landrätin, Gerd-Michael Seeber, schaute ebenso vorbei wie Susan Schütz und Sophie Hohlstein vom Gesundheitsamt und Anke Mäuer von der Physiotherapie des Marienstifts. Auch nahm Heike Thurm, die in Jena eine Aphasie-Selbsthilfegruppe leitet, die Einladung an.

Weiteres Patientenforum im Juli geplant

Der Austausch mit möglichst vielen Ansprechpartnern, das Knüpfen eines Netzwerks ist den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe seit vielen Jahren ebenso wichtig wie die persönlichen Begegnungen und der Erfahrungsaustausch. Denn so finden sie schnell Hilfe, wenn sie an gesundheitliche Grenzen stoßen und Unterstützung benötigen.

Das Jubiläumstreffen wurde liebevoll von Ruth Weisbach, die die Selbsthilfegruppe seit zwölf Jahren leitet, durchgeführt. Unter anderem stellte sie dank der Unterstützung von Sponsoren eine kleine Tombola zusammen, die bei den Teilnehmern sehr gut ankam.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich in der Regel alle zwei Wochen, hinzu kommen spontane Treffen. Dabei können die Mitglieder auch auf fachlichen Rat bauen, etwa durch Chefarzt Dr. Andreas Nachtmann aus Bad Liebenstein und die dortige Selbsthilfegruppe Schlaganfall oder durch Dr. Heiko Anger aus der Ilm-Kreis-Klinik.

Zum Jubiläum wurde auch bereits über die nächste Veranstaltung gesprochen, die die Arnstädter Selbsthilfegruppe auf die Beine stellt. Am 20. Juli findet ab 14 Uhr im Arnstädter Rathaus ein Patientenforum zum Thema „Homocystein als Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen und Demenz“ statt.

Interessierte haben sowohl die Möglichkeit, den Referenten spezifische Fragen zu stellen, als auch später in einen persönlichen Austausch mit anderen Gästen zu treten.