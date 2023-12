Gemeinsam feiern statt einsam sein

Ilmenau 25 ausländische Studierende aus Ilmenau verbrachten Weihnachten bei Gastgebern

Eine positive Bilanz ihrer Weihnachtsaktion zogen jetzt die Mitglieder des Vereins ISWI und des Betreuungsnetzwerks we4you. Wie in den Vorjahren hatten sie für internationale Studierende an der Technischen Universität Ilmenau Menschen aus der Region gesucht, damit sie zum Fest nicht alleine sind. Insgesamt konnten 25 Teilnehmende an elf Familien vermittelt werden. Auf dem Programm standen Kirchenbesuche, die Teilnahme an der Bescherung, Spiele- und Filmabende sowie Gesang, Spaziergänge oder ein traditionelles Mittag- oder Abendessen. Einige der Teilnehmer feierten Weihnachten gar erstmals. „Sonst kenne ich Weihnachten nur aus Filmen“, so ein begeisterter Student.