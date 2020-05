Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsam und Hand in Hand für Frankenhain

Das Coronavirus samt Allgemeinverfügungen und Erlassen sind vorherrschend. Die Frankenhainer lassen sich davon aber nicht beirren, stehen zusammen und führen ihren traditionellen Tag der Sauberkeit durch. „Natürlich im eingeschränkten Maße und unter Einhaltung der Restriktionen“, betont Bürgermeister Hans-Georg Fischer (Pro Frankenhain/Linke). Der Ortschef ist mit den Arbeiten und der Teilnahme zufrieden: „Es war sehr gut.“ Innerhalb von Frankenhain werden durch weit über 40 fleißige Bürger 20 Objekte bearbeitet. Die Teams, erklärt Hans-Georg Fischer, bestünden aus maximal zwei Personen, vorzugsweise einer Person. Die freiwilligen Helfer erhalten ein kleines Revier und führen Pflanzarbeiten durch oder kleine Reparaturen oder sammeln Müll auf. Das entsprechende Equipment – Pflanzen, Säcke zum Müll-Aufsammeln oder Werkzeug – wird an den Stellen abgelegt, wo die Arbeiten durchgeführt werden sollen. „Das erfordert natürlich viel Organisation im Vorfeld“, so Fischer. Denn die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Wochen.

Finanzielle und materielle Untersützung für den Ort

Der Tag der Sauberkeit in Frankenhain ist in diesem Jahr weitaus mehr als das Einsammeln des Mülls – die Verschönerung des Ortes steht im Fokus. „Wir haben zu diesem Zweck Pflanzen besorgt, nicht nur Frühlingsblüher und einjährige Pflanzen, sondern wir wollen Stauden setzen, die jedes Jahr wiederkommen“, erklärt der Bürgermeister. Das Projekt wird jedes Jahr von Vereinen und einigen Privatpersonen gestemmt. Allerdings sei am Wochenende, der Corona-Krise geschuldet, die Resonanz der Vereine nicht so groß wie sonst die Jahre.

Zu den Freiwilligen gehören der Kleingartenverein, der Modelleisenbahnclub, der Jugendclub und der Kirmesverein. Sowohl finanzielle als auch materielle Unterstützung erfährt der Ort durch die Sparkasse, Thüringer Energie sowie die Erfurter Gärtnerei Klenart-Stauden. „Dafür möchte ich mich auch noch einmal herzlich bedanken.“

Dankeschön-Veranstaltungfür Helfer geplant

Nach intensiver Vorbereitung und Planung und dem Ausfahren der Stauden um 6 Uhr morgens machen sich die Frankenhainer Samstag früh an die Arbeit. Es werden Rasenflächen gemäht, Stauden gepflanzt, Wege ausgebessert und neu angelegt, Denkmaler umfangreich und dem Material entsprechend gereinigt und natürlich Müll aufgesammelt. Gleich an 20 Projekten werkeln die Helfer.

Besonders lobt Fischer die Arbeit an den Denkmälern an der Lütsche und dem Borzelborn. „Ich hätte nicht gedacht, dass diese wieder so sauber werden.“ Denn die aus Stein gefertigten Denkmäler sind bereits in die Jahre gekommen und mit Moos bewachsen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Als Dankeschön für den Einsatz lädt der Ortschef für einen späteren Zeitpunkt zu einem gemütlichen Beisammen sein. Denn schließlich haben die Bürger mehr als einen Tag an den Projekten im Ort gearbeitet. „Das soll auch honoriert werden.“