Gemeinsames Amtsblatt für das Geratal stößt auf Ablehnung

Obwohl die beiden Geratäler so eng beieinanderliegen, hapert es mit der Kooperation. Die gescheiterte Fusion wirkt nach. Jüngstes Beispiel: das Amtsblatt.

Aus Geraberg stammt der Vorschlag, dass ein solches Amtsblatt von der Landgemeinde Geratal und der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Geratal/Plaue gemeinsam herausgegeben werden solle. Landgemeinde-Bürgermeister Dominik Straube (CDU) schrieb an die VG, doch dort lehnten die Bürgermeister ab. Als „Misstrauen“ interpretiert das Christiane Schön (Linke), Ortschaftsrätin in Geraberg und Gemeinderätin in der Landgemeinde Geratal. Bürgerinteressen würden ignoriert, die Gemeinderäte in der VG seien nicht gefragt worden.

„Im Interesse der Bürger des gesamtem Geratals hatte sich der Geraberger Ortschaftsrat im November 2019 einstimmig für die gemeinsame Herausgabe eines Amtsblattes ausgesprochen“, heißt es in einer Mitteilung. Politisches Nachtreten der Bürgermeister sei der falsche Weg, „offenbar ist ihnen entgangen, dass beide Geratäler schon längst zusammengewachsen sind, ob in puncto Vereinsleben oder Infrastruktur“, so Schön weiter. Sie verweist darauf, dass im Herbst in Geraberg zum Teil die falschen Amtsblätter verteilt wurden, wichtige Informationen nicht zu den Bürgern kamen. Gewerbetreibende müssten getrennt Annoncen schalten.

Die Bürgermeister der VG begründen ihre Ablehnung damit, dass ein gemeinsames Amtsblatt noch mehr Verwirrung stiften würde. Geraberg gehört zur Landgemeinde mit Sitz in Gräfenroda, die VG wiederum sitzt in einem eigenen Gebäude in Geraberg und will dort auch bleiben.

Der Landgemeinde-Bürgermeister Dominik Straube hätte sich dem Wunsch nicht versperrt, er hofft weiter auf ein späteres Zusammengehen aller Gemeinden im Geratal. „Ein gemeinsames Amtsblatt würde Erwartungen wecken“, entgegnet wiederum VG-Chef Frank Geißler (CDU), man sehe die Zukunft in den nächsten Jahren nicht in Gräfenroda. Ob man die Eigenständigkeit auf Dauer finanziell durchhält, steht auf einem anderen Blatt. Vereine aus der Region können ihre Termine jetzt schon in beiden Ausgaben platzieren – vorausgesetzt, der Platz reicht aus.