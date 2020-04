Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsames Gebet ohne Gottesdienst

Wegen der Infektionsgefahr sind zu Ostern keine Gottesdienste möglich. Die Gemeinden im Geratal stehen dennoch zusammen. Täglich um 18 Uhr läuten die Glocken, um alle Gläubigen zum Gebet aufzurufen. Am Karfreitag um 15 Uhr rufen die Glocken zur Sterbestunde Jesu zum Innehalten auf. Kantor P. Harder wird in St. Laurentius zu Gräfenroda eine kurze Passionsmusik spielen.

In der Osternacht sind alle eingeladen, im Feuerkorb im eigenen Garten um 22 Uhr ein Osterfeuer zu entzünden und das Vaterunser zu beten. Am Ostersonntag um 10 Uhr werden zwei Musiker aus dem Posaunenchor am Brunnen vor der Apotheke in Geschwenda spielen. Andachten aus dem Pfarramt sind auf Youtube zu finden unter Pfarramt Gräfenroda Geschwenda.